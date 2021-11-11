За словами президента, енергетична криза стала новим способом ведення війни. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
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Тарифи не зростатимуть
Президент Володимир Зеленський заявив, що енергетична криза стала глобальною проблемою не лише в україні, але й у світі.
Сьогодні ми бачимо як вона (енергетична криза – 24 канал) без пострілів, без вибухів, може ставати зброєю масового знищення. Важливо, що енергетична криза не в Україні – криза сьогодні у світі,
– заявив Зеленський.
Президент також підкреслив, що вартість газу в Європі цього року побила усі рекорди і майже досягла позначки 2 000 доларів за тисячу кубометрів. Однак в Україні вартість блакитного палива залишилася на рівні 290 доларів. Ситуацію в Україні президент назвав кращою, ніж в деяких країнах світу, тому закликав не панікувати.
Тарифи для населення в Україні залишилися на рівні 2020 року. Президент запевнив, що до кінця опалювального сезону вони не зростуть.
Опалювальний сезон в Україні: головне
- Зростання цін на газ у Європі спричинила відмова Росії закуповувати додаткові транзитні потужності в України. У європейських сховищах через це суттєво знизилися запаси газу.
- Низка областей України через брак палива оголосили надзвичайний стан в енергетиці. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що такі рішення були технічними, щоб швидше виконати умови меморандуму між "Нафтогазом", урядом та місцевим самоврядуванням.
- 25 жовтня Кабінет Міністрів зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ для населення та бюджетних установ.
- У Міністерстві енергетики заявили, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон.