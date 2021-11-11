За словами президента, енергетична криза стала новим способом ведення війни. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

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Тарифи не зростатимуть

Президент Володимир Зеленський заявив, що енергетична криза стала глобальною проблемою не лише в україні, але й у світі.

Сьогодні ми бачимо як вона (енергетична криза – 24 канал) без пострілів, без вибухів, може ставати зброєю масового знищення. Важливо, що енергетична криза не в Україні – криза сьогодні у світі,

– заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що вартість газу в Європі цього року побила усі рекорди і майже досягла позначки 2 000 доларів за тисячу кубометрів. Однак в Україні вартість блакитного палива залишилася на рівні 290 доларів. Ситуацію в Україні президент назвав кращою, ніж в деяких країнах світу, тому закликав не панікувати.

Тарифи для населення в Україні залишилися на рівні 2020 року. Президент запевнив, що до кінця опалювального сезону вони не зростуть.

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