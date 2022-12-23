Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный блоггер и стример Майкл Наки. Он убежден, Запад боится, что Владимир Путин может стать их непосредственной угрозой.

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Наки убежден, что главная оружие Путина – это не армия, все увидели, чего эта армия стоит. Главное оружие – это даже не пропаганда, потому что пропаганда уже не очень эффективна, все пропагандистские проекты России провалились. Главное оружие – это и не газ, мы увидели, что без российского газа может обойтись Запад и даже не нефть.

Главное оружие Путина – это страх

По словам оппозиционера, он буквально торгует страхом, он продает ядерный страх, продает страх масштаба, страх последствий. И, к сожалению, спрос на этот товар всегда велик, как внутри России, так и за ее пределами.

Единственные, кто не боятся Владимира Путина – это Украина,

– убежден Наки

Украина столкнулась с ним и все увидела. Оппозиционный блоггер сравнил это с кадыровцами, которые могут на территории Чечни или на российских военных базах "кошмарить" людей, но в бой они почему-то не идут.

Запад пока непосредственно не столкнулся с Путиным, будет иметь этот страх и будет продолжать думать "а вдруг не блефует, а вдруг у него есть еще что-то, какой козырь в рукаве, вдруг он мобилизует 5 миллионов и пойдет захватывать Европу, или применит ядерное оружие".

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Не до конца понимают войну

Этот страх мир несколько сковывает, но для Запада десять месяцев войны стали временем борьбы со страхами. В отличие от Украины, Запад не до конца понял, что идет война.

Чем дальше ты находишься, тем больше начинаешь беспокоиться о своем статусе-кво. Одно дело, когда ракеты прилетают в твой город, когда умирают родные и близкие, тогда у тебя больше понимания. А не когда ты видишь это в заголовках газет рядом с Чемпионатом мира по футболу,

– добавил россиянин.

Это, по мнению Наки, объясняет и почему Америка вступила во Вторую мировую войну только в 1942 году. Они считали, что это дело Европы и боялись, что на них война тоже перевернется. Так есть до сих пор, несмотря на то, что Запад более объединен, чем некоторые представляли, и действительно много помогает.

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Страх усилить не удастся

"Этот страх потерять комфорт и возможности, которые есть сейчас, страх перед глобальной войной продолжает душить и сковывать, и Владимир Путин этим продолжает пользоваться", – отметил стример.

Однако он убежден, что все планы Путина по усилению страха из-за газовой войны, из-за выборов в Америке не работают. Ведь "просчитаны они так же гениально, как и военная стратегия России".

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