Президент России пытался запугивать западных партнеров Украины неоднократными апокалиптическими предупреждениями. Однако американский лидер их проигнорировал. В качестве примера стоит вспомнить желание президента США помочь ВСУ получить истребители F-16.

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Почему Байден не боится Путина

Президент США продолжает расширять пределы терпения российского диктатора и демонстрирует желание и дальше переступать его "красные линии". Неназванные американские чиновники объясняют такое поведение Байдена динамикой, которую Путин демонстрировал с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

Президент России угрожал наказать Запад за поставку оружия Украине, но не выполнил ни одного обещания. США и Европа раскрыли его блеф и поняли, что смогут поддерживать Киев без серьезных последствий. Поведение Москвы даже повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена. Он поощрял администрацию президента США и союзников Вашингтона сильнее поддерживать Украину. Также на решимость Вашингтона повлияла способность Украины защищать себя и отвоевывать временно оккупированные Россией территории.

Как в США принимаются решения по Украине

Однако Байдену и его советникам все равно приходится оценивать риски эскалации. Управление этими процессами остается одним из сложнейших аспектов войны для администрации президента США.

Источник WP заявил, что американские партнеры Киева при принятии решений по поставке оружия ориентируются на 4 фактора:

нужно ли это Украине;

смогут ли украинцы этим пользоваться;

есть ли это у США;

каким будет ответ России.

Почему Путин блефует

Американские чиновники предполагают, что российский диктатор не отомстил Западу из-за состояния своей армии. Оккупанты потеряли в Украине около 250 тысяч солдат убитыми и ранеными. Эта цифра ошеломительная для любого военного конфликта.

Путин попробовал заместить потери резервистами. Однако у них слабая дисциплина, плохая подготовка и некачественная экипировка. В материале отмечается, что пока остается непонятным вопрос, будет ли российский диктатор и дальше позволять Западу безнаказанно игнорировать свои угрозы.

Как ведет себя Путин в последнее время