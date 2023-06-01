Все это время Великобритания была триггером военно-технических поставок. Британцы одними из первых начали нам поставлять вооружение еще до начала полномасштабного вторжения. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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Важный визит
Как подчеркнул Жданов, США всегда долго сомневаются, консультируются, обсуждают, рассматривают вопросы.
Великобритания – сначала Борис Джонсон, потом Лиз Трасс, сейчас Риши Сунак – выходит и говорит, что предоставляет нам какую-то партию оружия. Это всегда является толчком к поставке того или иного вида вооружения,
– отметил Жданов.
Так, этот визит может форсировать поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Это оружие крайне нужно ВСУ для контрнаступления, ведь оно способно сохранить тысячи жизней наших бойцов.
"Надеемся, что Лондон и Вашингтон найдут общий язык, составят общий план, и у них будет одинаковое понимание военно-технической помощи для Украины. Очень значимый для нас визит", – резюмировал Олег Жданов.
Жданов о дальнобойных ракетах ATACMS: смотрите видео
ATACMS для Украины: что известно
- Ранее США отказались предоставлять Украина дальнобойные ракеты ATACMS. Однако генерал США Марк Милли заверил, что возможны и другие варианты.
- После этого Великобритания заявила о передаче нашему государству Storm Shadow. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон позицию не изменил.
- Впоследствии Джо Байден отметил, что вопрос предоставления Украине ATACMS все еще рассматривается. Президент США добавил, что Украину следует и дальше обеспечить всем необходимым.