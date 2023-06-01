Все это время Великобритания была триггером военно-технических поставок. Британцы одними из первых начали нам поставлять вооружение еще до начала полномасштабного вторжения. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Важный визит

Как подчеркнул Жданов, США всегда долго сомневаются, консультируются, обсуждают, рассматривают вопросы.

Великобритания – сначала Борис Джонсон, потом Лиз Трасс, сейчас Риши Сунак – выходит и говорит, что предоставляет нам какую-то партию оружия. Это всегда является толчком к поставке того или иного вида вооружения,

– отметил Жданов.

Так, этот визит может форсировать поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Это оружие крайне нужно ВСУ для контрнаступления, ведь оно способно сохранить тысячи жизней наших бойцов.

"Надеемся, что Лондон и Вашингтон найдут общий язык, составят общий план, и у них будет одинаковое понимание военно-технической помощи для Украины. Очень значимый для нас визит", – резюмировал Олег Жданов.

Жданов о дальнобойных ракетах ATACMS: смотрите видео

ATACMS для Украины: что известно