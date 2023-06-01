Увесь цей час Велика Британія була тригером військово-технічних поставок. Британці одними з перших почали нам постачати озброєння, ще до початку повномасштабного вторгнення. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубу, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Україна отримає ракети AIM-7 Sparrow від США: що відомо про цю американську зброю

Важливий візит

Як підкреслив Жданов, США завжди тривалий час сумніваються, консультуються, обговорюють, розглядають питання.

Натомість Велика Британія – спершу Борис Джонсон, потім Ліз Трасс, зараз Ріші Сунак – виходить і говорить, що надає нам якусь партію зброї. Це завжди є поштовхом до постачання того чи іншого виду озброєння,

– відзначив Жданов.

Так, цей візит може форсувати постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. Ця зброя вкрай потрібна ЗСУ для контрнаступу, адже вона здатна зберегти тисячі життів наших бійців.

"Будемо сподіватися, що Лондон та Вашингтон знайдуть спільну мову, складуть спільний план, і у них буде однакове розуміння військово-технічної допомоги для України. Дуже значущий для нас візит", – резюмував Олег Жданов.

Жданов про далекобійні ракети ATACMS: дивіться відео

ATACMS для України: що відомо