Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль рассказал, что он обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы из-за углубления военных связей с Россией.
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Что говорят в Южной Корее
Юн Сок Йоль ответил на вопрос, позволит ли Сеул поставлять оружие Украине. По его словам, Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".
Сеул примет решение по оружейной поддержке Украины на основе того, как будет действовать новое военное соглашение между Москвой и Пхеньяном,
– заявил южнокорейский президент.
По его словам, это будет включать следующие области:
- торговлю оружием,
- передачу военных технологий,
- помощь стратегическими материалами.
Южная Корея выразила протест тогда, когда Владимир Путин поехал в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном соглашение о взаимной помощи "в случае агрессии против одного из участников".
Кстати, соглашение между Россией и Кремлем предусматривает "всеобъемлющее стратегическое партнерство". Путин назвал документ "фундаментальным" и таким, который ляжет в основу отношений России и КНДР "на длительную перспективу".