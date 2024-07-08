Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль рассказал, что он обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы из-за углубления военных связей с Россией.

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Что говорят в Южной Корее

Юн Сок Йоль ответил на вопрос, позволит ли Сеул поставлять оружие Украине. По его словам, Южная Корея будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей".

Сеул примет решение по оружейной поддержке Украины на основе того, как будет действовать новое военное соглашение между Москвой и Пхеньяном,
– заявил южнокорейский президент.

По его словам, это будет включать следующие области:

  • торговлю оружием,
  • передачу военных технологий,
  • помощь стратегическими материалами.
"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет явную угрозу и серьезный вызов миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", – заявил политик.
Стоит заметить, что отношения между Южной Кореей и Россией обострились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Южная Корея выразила протест тогда, когда Владимир Путин поехал в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном соглашение о взаимной помощи "в случае агрессии против одного из участников".

Кстати, соглашение между Россией и Кремлем предусматривает "всеобъемлющее стратегическое партнерство". Путин назвал документ "фундаментальным" и таким, который ляжет в основу отношений России и КНДР "на длительную перспективу".