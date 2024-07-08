Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль розповів, що він обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи через поглиблення військових зв'язків з Росією.

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Що кажуть в Південній Кореї

Юн Сок Йоль відповів на питання, чи дозволить Сеул постачати зброю Україні. За його словами, Південна Корея стежитиме за "рівнем та змістом військової співпраці між Росією та Північною Кореєю".

Сеул ухвалить рішення щодо збройової підтримки України на основі того, як буде діяти нова військова угода між Москвою та Пхеньяном,

– заявив південнокорейський президент.

За його словами, це включатиме такі галузі:

торгівлю зброєю,

передачу військових технологій,

допомогу стратегічними матеріалами.

"Військове співробітництво між Росією та Північною Кореєю становить явну загрозу та серйозний виклик миру та безпеці на Корейському півострові та в Європі", – заявив політик.

Варто зауважити, що відносини між Південною Кореєю та Росією загострились після того, як Москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.