Вооруженные Силы Украины не только эффективно используют системы противовоздушной обороны и сбивают вражеские ракеты, но и демонстрируют незаурядные успехи прямо на поле боя. Украинская техника прямо-таки "пылает яростью" и дымится после того, как отрабатывает по позициям оккупантов.

Читайте также Беларусь нападет сегодня, а Россия выпустит все ракеты: как не поддаться влиянию российских ИПСО

На странице украинского Министерства обороны в твиттере опубликовали видео, на котором видно, как выглядит украинская бронированная машина, и лаконично подписали его.

Украинский БТР-4 "Буцефал" после боя. Где земля горит,

– отметили в ведомстве.

Бронемашина Вооруженных Сил эффективно выполнила свою работу и "отдыхает"

Что нужно знать об украинских БТР

БТР-4 "Буцефал" – это колесная боевая машина пехоты, имеющая осевую колесную формулу 8 на 8. Разработали ее в Украине на Харьковском конструкторском бюро машиностроения имени Морозова.

СМИ отмечают, ссылаясь на МВД, что всего украинская армия заказала 154 таких бронированных машин, а потом еще 40. Интересно, что прототип машины был представлен еще в июне 2006 года на выставке киевской выставке "Авиасвит". Испытание десантных возможностей машины завершили в январе 2007 года, а производство наладили уже через год после того.

Как ВСУ уничтожают оккупантов под украинским флагом

Говоря об оружии и успехах нашей армии, стоит упомянуть о видео, которым с 24 Каналом поделилась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На ролике видно, как украинские воины "дарят" захватчикам гранату с синими и желтыми лентами – и это фактически последнее, что видят россияне в своей жизни.