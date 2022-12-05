Збройні Сили України не тільки ефективно використовують системи протиповітряної оборони та збивають ворожі ракети, а й демонструють неабиякі успіхи безпосередньо на полі бою. Українська техніка просто-таки "палає люттю" та парує після того, як відпрацьовує по позиціях окупантів.

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На сторінці українського Міністерства оборони у твітері опублікували відео, на якому видно, який вигляд має українська броньована машина, та лаконічно підписали його.

Український БТР-4 "Буцефал" після бою. Де земля горить,

– зазначили у відомстві.

Бронемашина Збройних Сил ефективно виконала свою роботу та "відпочиває"

Що потрібно знати про українські БТР

БТР-4 "Буцефал" – це колісна бойова машина піхоти, що має осьову колісну формулу 8 на 8. Розробили її в Україні на Харківському конструкторському бюро машинобудування імені Морозова.

ЗМІ зазначають, посилаючись на МВС, що всього українська армія замовила 154 таких броньованих машин, а потім ще – 40. Цікаво, що прототип машини був представлений ще у червні 2006 року на виставці київській виставці "Авіасвіт". Випробування десантних можливостей машини завершили аж в січні 2007 року, а виробництво налагодили уже через рік після того.

Як ЗСУ нищать окупантів під українським прапором

Говорячи про зброю та успіхи нашої армії, варто згадати про відео, яким з 24 Каналом поділилась 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. На ролику видно, як українські вояки "дарують" загарбникам гранату зі синіми та жовтими стрічками – і це фактично останнє, що бачать росіяни у своєму житті.