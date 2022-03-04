Оружие и взрывчатка: в Винницкой области обнаружили опасную находку

Схрон с оружием и взрывчаткой нашли вблизи лесополосы. Правоохранители сейчас устанавливают причастных.

Всего нашли 2 килограмма тротила и пластида, 10 гранат РГД и Ф1, запалы к ним. Об этом сообщили 4 марта.

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Кроме этого, в тайнике были патроны и барабан к автоматическому стрелковому оружию, гранаты для подствольного гранатомета, газовая граната "Терен-7".



Взрывчатку нашли в Винницкой области / Фото Нацполиции

Что грозит виновнику

Правоохранители забрали все найденное. Уже открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас следователи ищут владельца арсенала. Ему грозит заключение сроком до 7 лет.