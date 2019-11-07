Оружие на мирной земле – это смерть, – эксперт
В Киеве 7 ноября подорвали автомобиль, в котором ехал директор фармацевтической фирмы, а ссора соседей закончилась огнестрелом из-за кражи электроэнергии.
Как отметил заместитель министра по делам ветеранов Дмитрий Колумбет в эфире 24 канала, война на Донбассе – это лишь один из каналов оружия.
Читайте также: В Украине прошел месячник добровольной сдачи оружия: результаты
"Криминалитет всегда был и будет обеспечен оружием, благодаря теневому рынку. Что касается оружия и военного снаряжения, которое попадает на мирную землю через ООС, то здесь, по моему мнению, должны действовать не репрессивные мероприятия. Только адвокационные мероприятия по информационному обеспечению", – добавил он.
Государство и общество должно всячески способствовать осознанию того фактора, что оружие на войне – это защита. Оружие на мирной земле – это смерть для твоих родных. Это боль и страдание, которые могут ощутить твои родные,
– отметил Дмитрий Колумбет.
"Я думаю, военные знают, какую опасность несет боеприпас. Однако сознание человека гибкое. Война – это особый мир... Это осознание приходит со временем. Именно поэтому мы говорим о средствах психологической адаптации, о реадаптации, социализации", – отметил эксперт.
Любая страна мира в любой период своей истории, когда она сталкивается с вооруженным конфликтом, то проходит через этот комплекс проблем. И ни одна страна мира полностью не вылечилась. Нет универсального рецепта, который бы можно было применить и все было бы хорошо. Поэтому мы можем бороться с этими явлениями и надеяться, что ситуация улучшится,
– подытожил Дмитрий Колумбет.
Чрезвычайные ситуации с оружием в Украине
- Неизвестные из автомобиля обстреляли машину общественного активиста посреди дороги. Инцидент произошел вечером, 5 ноября, вблизи села Подсреднее в Харьковской области.
- В одном из общежитий Днепра 19-летний студент открыл стрельбу. Сначала он зашел в комнату 17-летней девушки и попал ей в голову. После этого пошел в свою комнату и выстрелил себе в грудь.
- В Киеве взорвали автомобиль, в котором ехал директор фармацевтической фирмы Игорь Сало. Мужчина получил ранения, а вот его охранник погиб на месте.
- В районе Святошинском районе Киева произошла стрельба. Ссора соседей закончилась огнестрельным ранением, а все из-за кражи электроэнергии. Произошло это, когда люди пошли выяснять отношения с мужчиной, который живет вместе с ними в доме. Из-за его огромных долгов за коммуналку им до сих пор не подали тепло в дома.