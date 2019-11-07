Оружие на мирной земле – это смерть, – эксперт

В Киеве 7 ноября подорвали автомобиль, в котором ехал директор фармацевтической фирмы, а ссора соседей закончилась огнестрелом из-за кражи электроэнергии.

Как отметил заместитель министра по делам ветеранов Дмитрий Колумбет в эфире 24 канала, война на Донбассе – это лишь один из каналов оружия.

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"Криминалитет всегда был и будет обеспечен оружием, благодаря теневому рынку. Что касается оружия и военного снаряжения, которое попадает на мирную землю через ООС, то здесь, по моему мнению, должны действовать не репрессивные мероприятия. Только адвокационные мероприятия по информационному обеспечению", – добавил он.

Государство и общество должно всячески способствовать осознанию того фактора, что оружие на войне – это защита. Оружие на мирной земле – это смерть для твоих родных. Это боль и страдание, которые могут ощутить твои родные,

– отметил Дмитрий Колумбет.

"Я думаю, военные знают, какую опасность несет боеприпас. Однако сознание человека гибкое. Война – это особый мир... Это осознание приходит со временем. Именно поэтому мы говорим о средствах психологической адаптации, о реадаптации, социализации", – отметил эксперт.

Любая страна мира в любой период своей истории, когда она сталкивается с вооруженным конфликтом, то проходит через этот комплекс проблем. И ни одна страна мира полностью не вылечилась. Нет универсального рецепта, который бы можно было применить и все было бы хорошо. Поэтому мы можем бороться с этими явлениями и надеяться, что ситуация улучшится,

– подытожил Дмитрий Колумбет.

Чрезвычайные ситуации с оружием в Украине