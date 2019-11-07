Зброя на мирній землі – це смерть, – експерт

У Києві 7 листопада підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми, а сварка сусідів закінчилась вогнепальним через крадіжку електроенергії.

Як зауважив заступник міністра у справах ветеранів Дмитро Колумбет в ефірі 24 каналу, війна на Донбасі – це лише один з каналів зброї.

Читайте також: В Україні пройшов місячник добровільної здачі зброї: результати

"Криміналітет завжди був і буде забезпечений зброєю, завдяки тіньовому ринку. Щодо зброї і військового спорядження, яке потрапляє на мирну землю через ООС, то тут, на мою думку, мають діяти не реприсивні заходи. Тільки адвокаційні заходи з інформаційного забезпечення", – додав він.

Держава і суспільство має всіляко сприяти усвідомлення того фактору, що зброя на війні – це захист. Зброя на мирній землі - це смерть для твоїх рідних. Це біль і страждання, яке можуть зазнати твої рідні,

– наголосив Дмитро Колумбет.

"Я думаю, військові знають, яку безпеку несе боєприпас. Проте свідомість людини гнучка. Війна – це особливий світ ... Це усвідомлення приходить з часом. Саме тому ми говоримо про засоби психологічної адаптації, про реадаптацію, соціалізацію", – зазначив експерт.

Будь-яка країна світу у будь-який період своєї історії, коли вона зіштовхується зі збройним конфліктом, то проходила через цей комплекс проблем. І жодна країна світу повністю не вилікувалася. Немає універсального рецепту, який би можна було застосувати і все було б добре. Тому ми можемо боротися з цими явищами і сподіватися, що ситуація покращиться,

– підсумував Дмитро Колумбет.

Надзвичайні ситуації зі зброєю в Україні