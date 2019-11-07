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      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зброя на мирній землі – це смерть, – експерт

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      У Києві 7 листопада підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми, а сварка сусідів закінчилась вогнепальним через крадіжку електроенергії.

      Як зауважив заступник міністра у справах ветеранів Дмитро Колумбет в ефірі 24 каналу, війна на Донбасі – це лише один з каналів зброї.

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      "Криміналітет завжди був і буде забезпечений зброєю, завдяки тіньовому ринку. Щодо зброї і військового спорядження, яке потрапляє на мирну землю через ООС, то тут, на мою думку, мають діяти не реприсивні заходи. Тільки адвокаційні заходи з інформаційного забезпечення", – додав він.

      Держава і суспільство має всіляко сприяти усвідомлення того фактору, що зброя на війні – це захист. Зброя на мирній землі - це смерть для твоїх рідних. Це біль і страждання, яке можуть зазнати твої рідні,
      – наголосив Дмитро Колумбет.

      "Я думаю, військові знають, яку безпеку несе боєприпас. Проте свідомість людини гнучка. Війна – це особливий світ ... Це усвідомлення приходить з часом. Саме тому ми говоримо про засоби психологічної адаптації, про реадаптацію, соціалізацію", – зазначив експерт.

      Будь-яка країна світу у будь-який період своєї історії, коли вона зіштовхується зі збройним конфліктом, то проходила через цей комплекс проблем. І жодна країна світу повністю не вилікувалася. Немає універсального рецепту, який би можна було застосувати і все було б добре. Тому ми можемо боротися з цими явищами і сподіватися, що ситуація покращиться,
      – підсумував Дмитро Колумбет.

      Надзвичайні ситуації зі зброєю в Україні

      1. Невідомі з автомобіля обстріляли машину громадського активіста посеред дороги. Інцидент трапився ввечері 5 листопада поблизу села Підсереднє у Харківській області.
      2. В одному з гуртожитків Дніпра 19-річний студент зчинив стрілянину. Спершу він зайшов до кімнати 17-річної дівчини і поцілив їй у голову. Після цього пішов до своєї кімнати та вистрелив собі ж у груди.
      3. У Києві підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. Чоловік отримав поранення, а от його охоронець загинув на місці.
      4. У районі Святошинському районі Києва відбулася стрілянина. Сварка сусідів закінчилась вогнепальним пораненням, а все через крадіжку електроенергії. Сталося це, коли люди пішли з’ясовувати стосунки з чоловіком, який живе разом з ними у будинку. Через його величезні борги за комуналку їм досі не подали тепло до помешкань.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Міністерство у справах ветеранів
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