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      Оржель: Россия вернет Украине долг по Стокгольмскому арбитражу деньгами

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      Одним из пунктов пакетных договоренностей, достигнутых Украиной и Россией во время переговоров о продлении транзита газа, является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. РФ вернет эти деньги.

      Почти 3 миллиарда долга "Нафтогаз" может получить уже до Нового года, об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга.

      Основное: Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию

      В целом переговоры Оржель называет конструктивными. Он отметил. что пакетные решения помогут определить, как "дальше будут двигаться отношения".

      Величина, которая уже зафиксирована в решениях стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. ... Украина и непосредственно "Нафтогаз" получит чуть более 2,9 миллиарда, в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть (решение Стокгольмского арбитража – 24 канал),
      – сказал он.

      Министр объяснил, что Украина может получить эти деньги еще до Нового года, "если мы реализуем все пакетные позиции".

      В процессе газовых переговоров российская сторона не раз заявляла, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах. Однако Украина такую возможность отвергала. В "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украину 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

      Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 января в Минске.

      Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": основное

      • 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
      • 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
      • Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.
      • Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
      • "Газпром" также проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором российский газовый монополист пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях. Суд также обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газовый конфликт Газ Нафтогаз Газпром Газовый контракт Алексей Оржель Тарифы на газ Минские договоренности
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