Оржель: Россия вернет Украине долг по Стокгольмскому арбитражу деньгами
Одним из пунктов пакетных договоренностей, достигнутых Украиной и Россией во время переговоров о продлении транзита газа, является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. РФ вернет эти деньги.
Почти 3 миллиарда долга "Нафтогаз" может получить уже до Нового года, об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга.
Основное: Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию
В целом переговоры Оржель называет конструктивными. Он отметил. что пакетные решения помогут определить, как "дальше будут двигаться отношения".
Величина, которая уже зафиксирована в решениях стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. ... Украина и непосредственно "Нафтогаз" получит чуть более 2,9 миллиарда, в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть (решение Стокгольмского арбитража – 24 канал),
– сказал он.
Министр объяснил, что Украина может получить эти деньги еще до Нового года, "если мы реализуем все пакетные позиции".
В процессе газовых переговоров российская сторона не раз заявляла, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах. Однако Украина такую возможность отвергала. В "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украину 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 января в Минске.
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": основное
- 22 декабря 2017 года "Нафтогаз" сообщил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по делу о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа.
- 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
- Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями – на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогаза" 2,56 миллиарда долларов.
- Из-за пени сумма долга "Газпрома" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но российский газовый монополист отказывается возвращать Украине деньги.
- "Газпром" также проиграл слушания в апелляционном суде решения Стокгольмского арбитража, в котором российский газовый монополист пытался подтвердить свое право поставлять газ в Украину на невыгодных условиях. Суд также обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.