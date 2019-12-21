Оржель: Россия вернет Украине долг по Стокгольмскому арбитражу деньгами

Одним из пунктов пакетных договоренностей, достигнутых Украиной и Россией во время переговоров о продлении транзита газа, является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. РФ вернет эти деньги.

Почти 3 миллиарда долга "Нафтогаз" может получить уже до Нового года, об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга.

Основное: Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию

В целом переговоры Оржель называет конструктивными. Он отметил. что пакетные решения помогут определить, как "дальше будут двигаться отношения".

Величина, которая уже зафиксирована в решениях стокгольмского арбитража, будет выплачена деньгами. ... Украина и непосредственно "Нафтогаз" получит чуть более 2,9 миллиарда, в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть (решение Стокгольмского арбитража – 24 канал),

– сказал он.

Министр объяснил, что Украина может получить эти деньги еще до Нового года, "если мы реализуем все пакетные позиции".

В процессе газовых переговоров российская сторона не раз заявляла, чтобы обе страны отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все дела в судах. Однако Украина такую возможность отвергала. В "Нафтогазе" предлагают, чтобы "Газпром" отдал Украину 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.

Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 января в Минске.

Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом": основное