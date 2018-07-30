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ОС на Луганщине проведут антитеррористическую операцию: просят жителей не покидать дома

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31 июля и 1 августа в Лисичанске будут проводиться превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозе
31 июля и 1 августа в Лисичанске будут проводиться превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозе / "За Збручем"

31 июля и 1 августа в городе Лисичанск Луганской области будут проводиться превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозе.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил на своей странице в Facebook, в связи с операцией командование ОС призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, а также придерживаться правил личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

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"В случае необходимости передвижения в другие районы города, с целью избежания недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение водителя, справку об обучении и другие)", – добавляют представители ОС.

Также отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы со стороны командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте на адрес дежурных служб: 3-е Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, телефон: 0645-26-81-10; Главное Управление Национальной полиции в Луганской области, телефоны.: 102, 0645-24-20-42,
– отмечают украинские военные.

Кроме того, в пресс-центре ОС попросили не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

"В соответствии с требованиями пункта 8 постановления Кабинета Министров Украины за 18.02.2016 № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы "Красный" в Донецкой и Луганской областях, АР Крым", – напоминают Объединенные силы.

Напомним, 23 и 29 июня в Краматорске Донецкой области Объединенные силы провели два этапа спецоперации для усиления уровня безопасности в городе и нейтрализации любых угроз для граждан.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости Операция Объединенных сил Лисичанск
Источник: 24 канал
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