ОС на Луганщині проведуть антитерористичну операцію: просять жителів не покидати домівки

31 липня та 1 серпня у місті Лисичанськ Луганської області відбуватимуться превентивні заходи з протидії терористичній і диверсійній загрозам.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook, у зв’язку з операцією командування ОС закликає жителів міста не покидати без нагальної потреби свої домівки, а також дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

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"У разі необхідності пересування до інших районів міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)", – додають представники ОС.

Також наголошується, що усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та є санкціонованими з боку командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Ситуація з антитерористичною загрозою перебуває під контролем. У разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергових служб: 3-тє Управління ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, телефон: 0645-26-81-10; Головне Управління Національної поліції у Луганській області, телефони.: 102, 0645-24-20-42,

– зазначають українські військові.

Крім того, у прес-центрі ОС попросили не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.

"Згідно з вимогами пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92, ухвалено рішення щодо встановлення рівня терористичної загрози "Червоний" у Донецькій та Луганській областях, АР Крим", – нагадають Об’єднані сили.

Нагадаємо, 23 та 29 червня у Краматорську Донецької області Об'єднані сили провели два етапи спецоперації задля посилення рівня безпеки у місті та нейтралізації будь-яких загроз для громадян.