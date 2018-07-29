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В Україні відзначають День Сил спецоперацій: привітання від Порошенка та міністрів

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День Сил спецоперацій України
День Сил спецоперацій України / Фото з вільних мереж

У неділю, 29 липня, в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Бійців ССО вже привітали Президент України Петро Порошенко, премєр Володимир Гройсман, міністр оборони Степан Полторак та начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

"Сили спеціальних операцій – еліта Збройних Сил України. Вітаю воїнів!", – коротко написав Порошенко.

Девіз бійців Сил спеціальних операцій – легендарний вислів українського князя-завойовника Святослава Хороброго "Йду на ви! ", який знаменує мужність, відвагу і непохитність в умовах небезпеки. Воїни Сил спеціальних операцій беруть участь в особливо ризикованих завданнях, завжди перебуваючи на передніх рубежах зіткнення з ворогом,
– процитувала Гройсмана прес-служба уряду.

"Пишаюся унікальними професіоналами, які свідомо та мотивовано служать у елітному підрозділі українського війська – Силах спеціальних операцій. Ви виконуєте важливі та небезпечні завдання, відважно й сміливо підходячи до реалізації оперативних задумів", – написав у привітанні Полторак.

"У боротьбі з агресором українці володіють однією секретною зброєю – у нас немає альтернативи, окрім перемоги. Ми боремося на своїй землі, за свою Україну і майбутнє наших нащадків! Ми повинні зробити усе можливе і неможливе, аби перемогти!", – наголосив Муженко.

Зазначимо, що День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначається в Україні з 2016 року – його своїм указом ввів президент.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Петро Порошенко Володимир Гройсман Степан Полторак Віктор Муженко
Джерело: 24 канал
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