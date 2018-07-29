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В Украине отмечают День Сил спецопераций: поздравление от Порошенко и министров

16 Читати новину українською
День Сил спецопераций Украины
День Сил спецопераций Украины / Фото из свободных источников

В воскресенье, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Бойцов ССО уже поздравили Президент Украины Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"Силы специальных операций – элита Вооруженных Сил Украины. Поздравляю воинов!", – коротко написал Порошенко.

Девиз бойцов Сил специальных операций – легендарное высказывание украинского князя-завоевателя Святослава Храброго "Иду на вы! ", который знаменует мужество, отвагу и стойкость в условиях опасности. Воины Сил специальных операций принимают участие в особо рискованных заданиях, всегда находясь на передних рубежах столкновения с врагом,
– процитировала Гройсмана пресс-служба правительства.

"Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии – Сил специальных операций. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных замыслов", – написал в поздравлении Полторак.

"В борьбе с агрессором украинцы владеют одним секретным оружием – у нас нет альтернативы, кроме победы. Мы боремся на своей земле, за свою Украину и будущее наших потомков! Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы победить!" – подчеркнул Муженко.

Отметим, что День Сил специальных операций ВСУ отмечается в Украине с 2016 года – его своим указом ввел президент.

Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Муженко Степан Полторак Владимир Гройсман Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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