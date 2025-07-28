Это время для украинских защитников было страшным, но тяжелее всего было терять собратьев. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал боец "Азова" с позывным "Крафт", заметив, что они не всегда могли забирать тела.

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Боец "Крафт" о самом тяжелом периоде на "Азовстали"

В 2020 году боец пришел в "Азов", который тогда еще был полком и базировался в Мариуполе. В то время "Крафт" был студентом и учился на технической специальности. Он решил не идти на военную кафедру, ведь не думал, что его там качественно научат. Поэтому подписал контракт на 3 года в "Азове", за месяц прошел базовый курс боевой подготовки и стал простым пехотинцем.

24 февраля 2022 года боец встретил полномасштабное вторжение на службе, параллельно будучи оператором БпЛА. Он отметил, что самым тяжелым во время того, когда он был еще в Мариуполе, в осаде на "Азовстали", было, когда кто-то из собратьев получал ранения или погибал, а он не мог оказать помощь.

Даже не всегда можно было забрать тело. И был период, когда начались большие потери, то мы с ребятами были немного демотивированы. Но командиры нам очень помогли и поставили обратно в строй. И мы понимали, что, скорее всего, не все выживут, но нужно биться и идти до конца, как говорил "Редис". Поэтому мы, в принципе, так до конца и "движували" в Мариуполе,

– подчеркнул он.

В пехоте "Крафт" прошел все – от командира группы до командования подразделением, а это было почти на целом направлении где-то до 8-ми километров.

"Я тогда как раз получил ранение и сидел на командном пункте, в основном ночью, и пока другие отдыхали, я планировал бои или руководил ими. Затем, когда начал ходить и немного выздоровел, снова занимался диверсионно-штурмовыми задачами: это когда надо было что-то заминировать, где-то кого-то выбить с позиций, зайти на новые или просто принести ребятам на позиции еду, воду, боеприпасы", – отметил он.

Обратите внимание! Полное интервью с "Крафтом" можно прочитать по ссылке.

В общем у бойца было много ранений, но единственное вывело его из строя на 2 недели. Его с собратьями вызвали противотанковой группой из 6 человек, потому что ездил российский танк и уже бегала вражеская пехота. К счастью, тогда никто не погиб. Бойцы получили ранения, в том числе и "Крафт".

"У меня тогда позалетало множество мелких осколков от ГП-25 (подствольный гранатомет – 24 Канал), которым нас обстреливал противник. И вот один неудобный осколок попал мне прямо в подъем стопы, поэтому моя нога полностью не разгибалась и не сгибалась, – отметил он.

Боец добавил, что когда он приехал на Железяку (госпиталь на "Азовстали"), ему сказали, что не видят в ноге осколка. Поэтому он попал на командный пункт.