Цей час для українських захисників був страшним, але найважче було втрачати побратимів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів боєць "Азову" з позивним "Крафт", зауваживши, що вони не завжди могли забирати тіла.

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Боєць "Крафт" про найважчий період на "Азовсталі"

У 2020 році боєць прийшов в "Азов", який тоді ще був полком і базувався у Маріуполі. На той час "Крафт" був студентом і вчився на технічній спеціальності. Він вирішив не іти на військову кафедру, адже не думав, що його там якісно навчать. Тому підписав контракт на 3 роки в "Азові", за місяць пройшов базовий курс бойової підготовки і став простим піхотинцем.

24 лютого 2022 року боєць зустрів повномасштабне вторгнення на службі, паралельно бувши оператором БпЛА. Він наголосив, що найважчим у час того, коли він був ще в Маріуполі, в облозі на "Азовсталі", було, коли хтось з побратимів зазнавав поранення або гинув, а він не міг надати допомоги.

Навіть не завжди можна було забрати тіло. І був період, коли почалися великі втрати, то ми з хлопцями були трохи демотивовані. Але командири нам дуже допомогли і поставили назад у стрій. І ми розуміли, що, скоріш за все, не всі виживуть, але потрібно битися і йти до кінця, як казав "Редіс". Тому ми, в принципі, так до кінця і "двіжували" в Маріуполі,

– наголосив він.

У піхоті "Крафт" пройшов усе – від командира групи до командування підрозділом, а це було майже на цілому напрямку десь до 8-ми кілометрів.

"Я тоді якраз отримав поранення і сидів на командному пункті, в основному вночі, і поки інші відпочивали, я планував бої або керував ними. Потім, коли почав ходити і трохи одужав, знову займався диверсійно-штурмовими завданнями: це коли треба було щось замінувати, десь когось вибити з позицій, зайти на нові або просто принести хлопцям на позиції їжу, воду, боєприпаси", – зазначив він.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з "Крафтом" можна прочитати за посиланням.

Загалом у бійця було багато поранень, але єдине вивело його зі строю на 2 тижні. Його з побратимами викликали протитанковою групою з 6 людей, бо їздив російський танк і вже бігала ворожа піхота. На щастя, тоді ніхто не загинув. Бійці отримали поранення, зокрема і "Крафт".

"У мене тоді позалітало безліч дрібних осколків від ГП-25 (підствольний гранатомет – 24 Канал), яким нас обстрілював противник. І от один незручний осколок потрапив мені прямо в підйом стопи, тому моя нога повністю не розгиналася і не згиналася, – зазначив він.

Боєць додав, що коли він приїхав на Железяку (госпіталь на "Азовсталі"), йому сказали, що не бачать в нозі осколка. Тому він попав на командний пункт.