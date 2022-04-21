Потепление почувствуют жителей Юга Украины. Там столбики термометров поднимутся до +15...+16 градусов.
Это было накануне Почти всю Украину накроет дождями: прогноз погоды на 21 апреля
Солнце на небе будет периодически прятаться за облаками. Однако есть хорошая новость – дождя не будет. Ветер прогнозируют южный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
На Западе Украины возможны осадки. Поэтому при выходе из дома рекомендуем прихватить с собой зонт. Температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+12 градусов. На Севере погода будет такой же. Только в Сумской области – на градус теплее.
В Киеве будет свежо и мокро. Синоптики прогнозируют +9…+11 градусов и дождь.
На Востоке также прогнозируется дождь. Только в Харькове, Днепре и Запорожье будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов. Ветра практически не будет.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +11...+13
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +13...+15
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +10...+12
Сумы – +11...+13
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12..+14
Луганск – +12..+14
Харьков – +11...+13
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 22 апреля / Карта Укргидрометцентра.