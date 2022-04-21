Потепління відчують мешканців Півдня України. Адже там стовпчики термометрів підіймуться до +15...+16 градусів.
Це було напередодні Майже всю Україну накриє дощами: прогноз погоди на 21 квітня
Сонце на небі періодично ховатиметься за хмарами. Однак є хороша новина – дощу не буде. Вітер прогнозують південний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
На Заході України можливі опади. Тому при виході з дому радимо прихопити з собою парасольку. Температура повітря коливатиметься у межах +10...+12 градусів. На Півночі погода буде такою ж. Лише у Сумській області – на градус тепліше.
У Києві буде свіжо та мокро. Синоптики прогнозують +9...+11 градусів і дощ.
На Сході також прогнозують дощ. Лише у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі буде сухо та сонячно. Стовпчики термометрів підіймуться до +12...+14 градусів. Вітру практично не буде.
Прогноз погоди у містах України 22 квітня
Ужгород – +11...+13
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +9...+11
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +12..+14
Луганськ – +12..+14
Харків – +11...+13
Київ – +9...+11
Прогноз погоди на 22 квітня / Карта Укргідрометцентру