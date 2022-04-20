Також четвер не потішить українців високими температурними показниками. Найтепліше буде у Закарпатській області – +13...+15.
Раніше В Україні оголосили різке похолодання: очікуються сильні заморозки
Найтепліше – на Закарпатті, Харківщині, Луганщині та Донеччині
Лише трохи прохолодніше – на Луганщині, Харківщині та Донеччині. Тут повітря прогріється до +12...+14. Найтепліше варто одягатись мешканцям Тернопільщини, Хмельниччини та Вінниччини: їм обіцяють лише +7...+9. У решті українських регіонів – +8...+11.
У Києві теж дощитиме. Жителям столиці варто подбати про парасольки та дощовики. У Києві – вітер південно-західний, а температурні стовпчики піднімуться до +9...+11.
До кінця тижня, чим ближче до Великодня, атмосфера почне надсилати Україні благодатне тепле квітневе повітря – очікується підвищення температури повітря у більшості областей до +12...+18 градусів, подекуди навіть і до +18...+20 градусів,
– пообіцяла синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України 21 квітня
Ужгород – +13...+15
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – 7...+9
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +7...+9
Вінниця – +7...+9
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +9...+11
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +8...+10
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +12..+14
Луганськ – +12..+14
Харків – +12...+14
Київ – +9...+11