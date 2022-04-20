Також четвер не потішить українців високими температурними показниками. Найтепліше буде у Закарпатській області – +13...+15.

Раніше В Україні оголосили різке похолодання: очікуються сильні заморозки

Найтепліше – на Закарпатті, Харківщині, Луганщині та Донеччині

Лише трохи прохолодніше – на Луганщині, Харківщині та Донеччині. Тут повітря прогріється до +12...+14. Найтепліше варто одягатись мешканцям Тернопільщини, Хмельниччини та Вінниччини: їм обіцяють лише +7...+9. У решті українських регіонів – +8...+11.

У Києві теж дощитиме. Жителям столиці варто подбати про парасольки та дощовики. У Києві – вітер південно-західний, а температурні стовпчики піднімуться до +9...+11.

До кінця тижня, чим ближче до Великодня, атмосфера почне надсилати Україні благодатне тепле квітневе повітря – очікується підвищення температури повітря у більшості областей до +12...+18 градусів, подекуди навіть і до +18...+20 градусів,

– пообіцяла синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України 21 квітня

Ужгород – +13...+15

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – 7...+9

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +9...+11

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +12..+14

Луганськ – +12..+14

Харків – +12...+14

Київ – +9...+11

Прогноз погоди на 20 квітня / Карта Укргідрометцентру

