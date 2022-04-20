Также четверг не порадует украинцев высокими температурными показателями. Теплее всего будет в Закарпатской области – +13 ... +15.
Ранее В Украине объявили резкое похолодание: ожидаются сильные заморозки
Теплее всего – на Закарпатье, Харьковщине, Луганщине и Донбассе
Лишь немного прохладнее – в Луганской, Харьковской и Донецкой областях. Здесь воздух прогреется до +12...+14. Теплее всего стоит одеваться жителям Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей: им обещают только +7 ... +9. В остальных украинских регионах – +8...+11.
В Киеве тоже будет дождь. Жителям столицы стоит позаботиться о зонтиках и дождевиках. В Киеве – ветер юго-западный, а температурные столбики поднимутся до +9…+11.
К концу недели, чем ближе к Пасхе, атмосфера начнет посылать Украине благодатный теплый апрельский воздух – ожидается повышение температуры воздуха в большинстве областей до +12...+18 градусов, иногда даже и до +18...+20 градусов,
– пообещала синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины 21 апреля.
Ужгород – +13...+15
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – 7...+9
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +7...+9
Винница – +7...+9
Одесса – +10...+12
Николаев – +9...+11
Херсон – +8...+10
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – +9...+11
Полтава – +9...+11
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +12.. +14
Луганск – +12.. +14
Харьков – +12...+14
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 20 апреля / Карта Укргидрометцентра.