Как рассказал полковник Николай Качаненко, первые отправки начнутся 5 октября, а последняя – 21 декабря.

Важно Призыв 2021: детали, которые должны знать призывники во времена COVID-19

В общем призвать должны 13 575 мужчин. Это – на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва

Но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной – 6 500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур,

– отметил Качаненко.

По его словам, больше всего людей призовут в Днепропетровской и Харьковской областях – 1 300 и 972 человека соответственно.

Николай Качаненко также напомнил, что те мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете.





Сколько украинцев призовут во время осеннего призыва / Фото из телеграма Алексея Гончаренко

Призыв в условиях COVID-19

Полковник отметил, что уже 3 призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.

Если ситуация останется такой, какой она сейчас есть, никаких трудностей не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для соблюдения всех санитарных норм,

– подчеркнул он.

Каких санитарных норм придерживаются на участках

на местах есть средства защиты и дезинфекции,

призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции.

Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено – в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом,

– добавил Качаненко.



Кто может получить полное освобождение от армии / Инфографика 24 канала

Когда отменят срочную службу в Украине

20 июля глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью СМИ заявил, что уже с 2023 года в Украине могут отменить обязательный военный призыв. Это, в частности, позволит сделать принятый Радой закон о национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.