Як розповів полковник Микола Качаненко, перші відправлення почнуться 5 жовтня, а останнє – 21 грудня.

Важливо Призов 2021: деталі, які мають знати призовники у часи COVID-19

Загалом призвати мають 13 575 чоловіків. Це – на 671 особу менше, ніж під час весняного призову

Але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6 500 осіб. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур,
– зазначив Качаненко.

За його словами, найбільше людей призвуть у Дніпропетровській та Харківській областях – 1300 і 972 особи відповідно.

Микола Качаненко також нагадав, що ті чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку.

Скільки українців призовуть під час осіннього призову

Скільки українців призвуть під час осіннього призову / Фото з телеграму Олексія Гончаренка

Призов в умовах COVID-19

Полковник зауважив, що вже 3 призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

Якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм,
– наголосив він.

Яких санітарних норм дотримуються на дільницях

  • на місцях є засоби захисту й дезінфекції,
  • призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції.

Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено – у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом,
– додав Качаненко.

Хто може отримати повне звільнення від армії / Інфографіка 24 каналу
Хто може отримати повне звільнення від армії / Інфографіка 24 каналу

Коли скасують строкову службу в Україні

20 липня глава президентської партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю ЗМІ заявив, що уже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов'язковий військовий призов. Це, зокрема, дозволить зробити ухвалений Радою закон про національний спротив, який передбачає створення територіальної оборони.