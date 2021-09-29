Як розповів полковник Микола Качаненко, перші відправлення почнуться 5 жовтня, а останнє – 21 грудня.
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Загалом призвати мають 13 575 чоловіків. Це – на 671 особу менше, ніж під час весняного призову
Але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6 500 осіб. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур,
– зазначив Качаненко.
За його словами, найбільше людей призвуть у Дніпропетровській та Харківській областях – 1300 і 972 особи відповідно.
Микола Качаненко також нагадав, що ті чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку.
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Призов в умовах COVID-19
Полковник зауважив, що вже 3 призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.
Якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм,
– наголосив він.
Яких санітарних норм дотримуються на дільницях
- на місцях є засоби захисту й дезінфекції,
- призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції.
Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено – у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом,
– додав Качаненко.
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20 липня глава президентської партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю ЗМІ заявив, що уже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов'язковий військовий призов. Це, зокрема, дозволить зробити ухвалений Радою закон про національний спротив, який передбачає створення територіальної оборони.