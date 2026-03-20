Задержание украинских инкассаторов может быть провокацией или местью Киеву, – расследование

Захват в Венгрии украинских инкассаторов Ощадбанка может быть операцией Секретной службы, с целью спровоцировать Киев. Операцию, вероятно, возглавил Фаркаш Эрш – государственный секретарь, отвечающий за гражданскую разведку.

Венгерская разведка следила за рейсами банка минимум с января 2026 года. Об этом сообщили в 24.hu.

Зачем Венгрия задержала инкассаторов?

СМИ сообщили, что рейд 5 марта против украинских инкассаторов был политической операцией Секретной службы, призванной спровоцировать конфликт с Киевом накануне выборов в Венгрии.

Тогда в Венгрии заявили, что перевозка наличных и золота была якобы "операцией мафии", направленной на "финансирование войны в Украине".

Операцию, вероятно, координировал Эрш Фаркаш – госсекретарь по гражданской разведке. Он цинично отмечал, что это было контррасследование против экс-офицера СБУ.

Однако план Фаркаша провалился. Украинские инкассаторы имели все документы, "движение" денег, а операция была полностью законной. Водители даже не имели оружия.

Какой "план Б" подготовили в Венгрии и почему все провалилось?

СМИ отметили, что рейд, задержание, допросы без адвокатов и депортация не имели законных оснований. Поэтому венгерские власти спешно запустили "план Б".

Они поручили NAV (венгерская налоговая и таможенная служба – 24 Канал) открыть дело об "отмывании" денег, чтобы придать событиям формальный юридический вид.

Сначала это даже вызвало возмущение в самом NAV, ведь профильное подразделение по противодействию отмыванию денег тогда не было привлечено.

Также 5 марта, в день задержки инкассаторов, ключевая фигура Национального агентства по борьбе с коррупцией, генерал-лейтенант Д.Т. (в издании не указали полного имени), провел торжественную церемонию для более ста человек на ферме в Шомоде по случаю своего повышения.

Событие в тот день задержали, потому что одного из приглашенных гостей, бригадного генерала антикоррупционного агентства, нашли мертвым в пруду возле фермы.

Венгерские власти назвали это несчастным случаем, но ни полиция, ни агентство публично не прокомментировали.

Что еще известно о задержании инкассаторов Ощадбанка?