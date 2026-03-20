Угорська розвідка стежила за рейсами банку щонайменше з січня 2026 року. Про це повідомили у 24.hu.
Навіщо Угорщина затримала інкасаторів?
ЗМІ повідомили, що рейд 5 березня проти українських інкасаторів був політичною операцією Секретної служби, покликаною спровокувати конфлікт з Києвом напередодні виборів в Угорщині.
Тоді в Угорщині заявили, що перевезення готівки та золота було нібито "операцією мафії", спрямованої на "фінансування війни в Україні".
Операцію, ймовірно, координував Ерш Фаркаш – держсекретар із цивільної розвідки. Він цинічно зазначав, що це було контррозслідування проти ексофіцера СБУ.
Однак план Фаркаша провалився. Українські інкасатори мали усі документи, "рух" грошей, а операція була повністю законною. Водії навіть не мали зброї.
Який "план Б" підготували в Угорщині та чому усе провалилось?
ЗМІ зазначили, що рейд, затримання, допити без адвокатів і депортація не мали законних підстав. Тому угорська влада поспіхом запустила "план Б".
Вони доручили NAV (угорська податкова та митна служба – 24 Канал) відкрити справу про "відмивання" грошей, щоб надати подіям формального юридичного вигляду.
Спочатку це навіть викликало обурення в самому NAV, адже профільний підрозділ із протидії відмиванню грошей тоді не був залучений.
Також 5 березня, у день затримки інкасаторів, ключова фігура Національного агентства з боротьби з корупцією, генерал-лейтенант Д.Т. (у виданні не зазначили повного імені), провів урочисту церемонію для понад ста осіб на фермі в Шомоді з нагоди свого підвищення.
Подію в той день затримали, бо одного із запрошених гостей, бригадного генерала антикорупційного агентства, знайшли мертвим у ставку біля ферми.
Угорська влада назвала це нещасним випадком, але ні поліція, ні агентство публічно не прокоментували.
Що ще відомо про затримку інкасаторів Ощадбанку?
У Будапешті затримали сімох інкасаторів Ощадбанку, які перевозили цінний вантаж з Відня до України, тримаючи їх 28 годин в кайданках і без зв'язку.
Журналісти виявили, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині, окрім політичних мотивів, може бути пов'язане з бізнесовими інтересами друга прем'єра Віктора Орбана.
Угорщина пообіцяла повернути Україні гроші та золото Ощадбанку, якщо розслідування не підтвердить підозри щодо українських інкасаторів.