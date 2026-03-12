Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, передає видання Telex.

Коли Україні повернуть гроші?

Наразі жодних звинувачень у справі щодо затриманих інкасаторів не висунули. Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

Гуйяш стверджує, що в інкасаторських автомобілях на момент затримання була "безпрецедентна" сума іноземної валюти та значна кількість золота.

Якщо підозри не підтвердяться, гроші мають бути повернуті,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше в Угорщині вже заявили, що готові передати Ощадбанку два арештовані інкасаторські авто. Водночас аби залишити золото та валюту в країні, угорська влада ухвалила спеціальний закон.

За ухвалення відповідного рішення проголосувало 119 представників угорського парламенту.

Що сталося в Угорщині?