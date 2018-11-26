"Ощадбанк" выиграл дело против России в 1,3 миллиарда долларов за аннексию Крыма

В понедельник, 26 ноября, Международный арбитраж принял решение о взыскании с Российской Федерации в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов.

Таким образом Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование о компенсации убытков "Ощадбанка", причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, сообщили в украинском банке. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

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В целом объем искового заявления "Ощадбанка" против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Решение арбитража в пользу "Ощадбанка" стало результатом более чем четырехлетних усилий команды Ощадбанка и его юридических советников – компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника Астерс Консалт.

После получения в установленном порядке решения арбитража "Ощадбанк" начнет принимать все возможные действия для выполнения решения и взыскании средств из Российской Федерации. Банк будет активно добиваться выполнения Арбитражного решения в отношении активов России в соответствующих юрисдикциях во всем мире. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 32 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления.

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"Ощадбанк" является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма. По словам председателя правления "Ощадбанка" Андрея Пышного, соответствующие специалисты финучреждения готовы предоставить консультации тем организациям, которые пойдут по пути "Ощадбанка" и будут обращаться в международные судебные институты и арбитражи против Российской Федерации по поводу потерь вследствие агрессии в Крыму.