Ощущения нервные: в тишине работают снайперы, – бойцы ВСУ о ситуации в Зайцево

В Зайцево произошли 24 обстрела за сутки. Но для украинских военных такая ситуация – почти тишина. Каждый небольшой отдых от перестрелок с врагом бойцы ВСУ используют для укрепления своих позиций.

Украинские военные рассказывают, что работы хватает постоянно. Они улучшают свои инженерные, фортификационные сооружения. Враги – так же. Итак, ситуация не допускает никаких расслаблений и требует постоянного контроля.

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Бойцы всегда помогают друг другу. Пока один наблюдает за врагом, другой копает траншеи. В тишине военные нервничают сильнее, чем во время боя.

Поэтому напряжение сбрасываем на лопате! Ощущения нервные. Потому что когда стреляют, то все понятно – враг там, мы здесь. А в тишине работают снайперы,

– рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

Он, как и многие здесь, доброволец. На фронт попал в 2016 году. И до победы Украины не собирается уходить из войска. Как и Андрей, который на войне с самого ее начала.

Отбуду тут, выйдем с ребятами домой живыми-здоровыми, а дальше – служба. Хочу учить ребят, учиться самому, потому что государство без армии – не государство,

– отметил украинский военный.

Бойцы отмечают, что активность боевых действий понемногу увеличивается, и уже совсем скоро новенькие укрепления придется испытывать на прочность.