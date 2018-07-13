Відчуття нервові: у тиші працюють снайпери, – бійці ЗСУ про ситуацію у Зайцевому

У Зайцевому відбулось 24 обстріли за добу. Але для українських військових така ситуація – майже тиша. Кожен невеличкий відпочинок від перестрілок з ворогом бійці ЗСУ використовують для укріплення своїх позицій.

Українські військові розповідають, що роботи вистачає постійно. Вони покращують свої інженерні, фортифікаційні споруди. Вороги – так само. Отже, ситуація не допускає жодних розслаблень і вимагає постійного контролю.

Читайте також: Тиша – це голос небезпеки: чому військові на Донбасі не вірять у перемир'я

Бійці завжди допомагають один одному. Поки один спостерігає за ворогом, інший копає траншеї. У тиші військові нервують сильніше, ніж під час бою.

Тому напругу скидаємо на лопаті! Відчуття нервові. Бо коли стріляють, то все зрозуміло – ворог там, ми тут. А у тиші працюють снайпери,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Він, як і багато хто тут, доброволець. На фронт потрапив у 2016 році. І до перемоги України не збирається йти з війська. Як і Андрій, який на війні із самого її початку.

Добуду тут, вийдемо з хлопцями додому живими-здоровими, а далі – служба. Хочу вчити хлопців, вчитись самому, бо держава без армії – не держава,

– наголосив український військовий.

Бійці зазначають, що активність бойових дій потрохи збільшується, і вже зовсім скоро новенькі укріплення доведеться випробовувати на міцність.