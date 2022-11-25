Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что после того, как Беларусь стала еще одной областью России и полностью потеряла субъектность – наша задача, прикрыть Север и "снести" оттуда Лукашенко.

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Путин знает "грешки" Коленьки Лукашенко

Николай Давидюк говорит, что сын Лукашенко – Коленька, уже давно "переобулся", просто сейчас не может убежать из Беларуси. Коленька и его отец – в полной зависимости от Путина.

Николай Давидюк о том, как Путин шантажирует Лукашенко: смотрите видео

Николай Давидюк украинский политолог Есть информация, которая не слишком распространена и впринципе полувоенная – Путин шантажирует Лукашенко и это продолжается давно. Коленька в свое время ликвидировал одного человека – неслучайно или случайно, у Путина эта информация есть, этот компромат лежит на столе.

Ну и второй "аргумент", по словам Давидюка – это 9 миллиардов долларов в банке в Сочи.

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