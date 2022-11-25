Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что после того, как Беларусь стала еще одной областью России и полностью потеряла субъектность – наша задача, прикрыть Север и "снести" оттуда Лукашенко.
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Путин знает "грешки" Коленьки Лукашенко
Николай Давидюк говорит, что сын Лукашенко – Коленька, уже давно "переобулся", просто сейчас не может убежать из Беларуси. Коленька и его отец – в полной зависимости от Путина.
Николай Давидюк о том, как Путин шантажирует Лукашенко: смотрите видео
Есть информация, которая не слишком распространена и впринципе полувоенная – Путин шантажирует Лукашенко и это продолжается давно. Коленька в свое время ликвидировал одного человека – неслучайно или случайно, у Путина эта информация есть, этот компромат лежит на столе.
Ну и второй "аргумент", по словам Давидюка – это 9 миллиардов долларов в банке в Сочи.
Беларусь в очередной раз создает угрозы на границе – что известно
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о переговорах Украины и России. Он считает, что дальнейшее сопротивление будет угрожать нашей стране полным уничтожением.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил на циничное заявление самопровозглашенного лидера Беларуси. По его мнению, Лукашенко лучше бы молчать, ведь после того, как Беларусь предоставила свою территорию оккупантам, она также будет юридически отвечать.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что около 10 – 15 тысяч силовиков Беларуси готовы принять участие в так называемой "спецоперации" России. Присоединиться к россиянам в пакетах белорусов мотивирует денежное довольствие.
- Вооруженные Силы Украины обратились к Беларуси. Наши военные записали специальное обращение, в котором предупредили белорусов о российских провокациях и попытках страны-агрессора втянуть их государство в войну против Украины.