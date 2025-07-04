Об особенностях внесения изменений в информацию в приложении рассказала адвокат Ангелина Лысак на портале "Юристы.UA", передает 24 Канал.

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Как исправить ошибку в Резерв+

Один из военнообязанных заметил неточность в своих данных в приложении Резерв+. Он обратился за помощью к юристам. Адвокат объяснила, что при обнаружении некорректной информации в электронном профиле необходимо обратиться с письменным заявлением в ТЦК. В нем следует просить исправления ошибки.

Однако могут быть случаи, когда обращение в ТЦК не дает результата. Тогда юрист советует подавать иск в суд.

Судебная инстанция должна принять решение в пользу военнообязанного, после чего обязать ТЦК внести уточнения в реестр "Оберіг". Впоследствии соответствующие данные отобразятся в приложении Резерв+.

Ранее сообщали, что в приложении Резерв+ некоторые пользователи обнаруживают отметку о нарушении правил воинского учета. Это может стать основанием для наложения штрафа или вручения повестки. Впрочем, ситуацию можно исправить несколькими способами. В частности, проверить свои данные в приложении самостоятельно или обратиться в ТЦК и СП лично.