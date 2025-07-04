Про особливості внесення змін до інформації у застосунку розповіла адвокатка Ангеліна Лисак на порталі "Юристи.UA", передає 24 Канал.

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Як виправити помилку у Резерв+

Один з військовозобов'язаних помітив неточність у своїх даних у застосунку Резерв+. Він звернувся за допомогою до юристів. Адвокатка пояснила, що при виявленні некоректної інформації в електронному профілі необхідно звернутись із письмовою заявою до ТЦК. У ній слід просити виправлення помилки.

Однак можуть бути випадки, коли звернення до ТЦК не дає результату. Тоді юристка радить подавати позов до суду.

Судова інстанція має ухвалити рішення на користь військовозобов'язаного, після чого зобов'язати ТЦК внести уточнення у реєстр "Оберіг". Згодом відповідні дані відобразяться в застосунку Резерв+.

Раніше повідомляли, що у застосунку Резерв+ деякі користувачі виявляють позначку про порушення правил військового обліку. Це може стати підставою для накладення штрафу або вручення повістки. Утім, ситуацію можна виправити кількома способами. Зокрема, перевірити свої дані в застосунку самостійно або звернутися до ТЦК та СП особисто.