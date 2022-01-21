Ошибка всего мира, – Зеленский о намерениях США не отсылать войска в случае агрессии России

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Джо Байдена о невведении американских войск в Украину в случае агрессии России. Украинский лидер назвал это большой ошибкой всего мира.

Как подчеркнул президент Украины в интервью, мир не будет прежним, если произойдет война.

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Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что агрессия России коснется не только Украины, но и всей Европы. На вопрос о том, считает ли президент, что США подвели Украину, Зеленский ответил:

С точки зрения оставления наедине это будет ошибка всего мира. Мир не будет прежним, если произойдет война, и Европа точно не будет прежней.

Также Зеленский подчеркнул, что ему тяжело найти слова, чтобы объяснить американцам, почему Украина важна.

"Я не ваш президент, поэтому мне трудно найти соответствующие слова. Но я хотел бы объяснить, что не важно, где человек живет, есть простые понятные правила и принципы: нельзя убивать людей. Есть гражданские правила, правила, которые могут помочь нам выжить в этом мире", – отметил украинский лидер.

В то же время он добавил, что украинский вопрос касается двух стран, одна из которых атакует другую – это вопрос морали.

Что сказал Байден о размещении войск в Украине

Ранее Джозеф Байден заявил, что вопросы введения американских войск в Украину для предотвращения вероятного вторжения России никогда не стояли на повестке дня.

"Они (планы вводить войска – 24 канала) никогда не рассматривались", – сказал Байден в ответ на вопрос, готовы ли США отправлять войска в Украину в случае российского вторжения.

Американский лидер отметил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным предупредил его о "разрушительных последствиях для экономики" в случае нападения на Украину. В то же время Байден допустил возможность отправки американских войск в восточные страны НАТО, чтобы защитить их от возможной атаки со стороны России.

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