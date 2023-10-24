В соцсети X (ранее твиттер) существует пользователь OSINTdefender, которого всячески продвигал Илон Маск, владелец компании. Его публикации часто содержат пророссийскую пропаганду или откровенную ложь.

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Маск рекламировал "аналитика"

Читатели и раньше обращали внимание на риторику этого аккаунта. В частности, на то, что он сконцентрировался на "мощности" России и обвинял украинских военных в том, что они сбросили гранату на россиян. Эти сообщения вызывали беспокойство.

Сам Илон Маск рекламировал этого "аналитика". Это смотрится особенно тревожно. Хозяин соцсети Х рекомендовал подписаться на этот твиттер и на @WarMonitors, чтобы отслеживать войну между Израилем и Палестиной вживую. После обвинений в продвижении непроверенных учетных записей Маск удалил свое сообщение, однако его ответы остались. Журналисты попытались узнать, кто стоит за этим аккаунтом с сомнительными нарративами.

Автором оказался Саймон Андресон. Страницу OSINTdefender зарегистрировали в декабре 2021 года.

Вероятно, Саймон с 2016 по 2019 год учился на военного офицера, а в 2019 году поступил в ряды армии США, где работал техником радиочастот в Воздушных силах США в Фейетвилле. Согласно LinkedIn, он учится в Georgia Military College с 2020 года. С мая 2020 года указывает на себя как специалиста по расширенной электронике и компьютерным наукам в Военно-морских силах США в Великих Озерах, Иллинойс.

Он является сторонником России

В 2016 году Саймон опубликовал фотографию с русским флагом. Вероятно, снимок был сделан во время военных учений.

По другому псевдониму пользователя найден YouTube-канал, зарегистрированный с 2011 года. Там размещено 53 видео и 25 коротких роликов по темам военного дела, НАТО, Украины, Польши, России и СССР.

OSINTdefender, то есть Саймон Андресен, отмечал, что служил с этническими русскими.

Наративы, которые продвигает аккаунт

Оправдывает россиян

Когда беспилотник MQ-9 Воздушных сил США разбился в Черном море возле временно оккупированного россиянами Крыма, OSINTdefender высказался, что "удивился, что Су-27 не сбили его, хотя он и находился в международном воздушном пространстве". Он также написал, что он был бы сбит, если бы США были в войне со страной на Тихом океане, и неизвестный дрон летел в направлении Гавайев.

Презирает украинцев

OSINTdefender назвал Пола Массаро ужасным человеком, потому что тот опубликовал мем из руководителей ГУР МО Кириллом Будановым, сжимающим руку акули (он имел в виду случай, когда российский турист погиб в Египте). Этот аккаунт отметил, что не следует желать смерти россиянам только из-за их национальности, и что он служил вместе с россиянами, и знает, что многие из них принимали участие в войсках НАТО.

Хвалит Россию

В аккаунте появилось сообщение, где говорилось, что "Россия является единственной страной (кроме Ирана), которая способна помешать Азербайджану уничтожить всю Армению".

Обвиняет Украину

OSINTdefender написал о том, что украинские военные чиновники вроде бы используют нацистские символы.

Распространяет ложь

Опубликовал видео, на котором, по его словам, украинские военные сдаются россиянам вблизи Горловки. Однако источник он не указал. В ответ на комментарии, что видео может быть сфальсифицированным, поскольку военные на видео говорили по-русски, он отметил, что почти все население Украины говорит по-русски.

Репостит российские новости

OSINTdefender написал о взрыве в Пентагоне, не проверив информацию, однако со снимком другого здания.

Что известно об аккаунте "OSINTdefender"