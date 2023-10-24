У соцмережі X (раніше твітер) існує користувач OSINTdefender, якого всіляко просував Ілон Маск, власник компанії. Його публікації часто містять проросійську пропаганду чи відверту брехню.

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Маск рекламував "аналітика"

Читачі й раніше звертали увагу на риторику цього акаунту. Зокрема, на те, що він концентрувався на "потужності" Росії та звинувачував українських військових у тому, що вони скинули гранату на росіян. Ці дописи викликали занепокоєння.

Сам Ілон Маск рекламував цього "аналітика". Це виглядає особливо тривожно. Хазяїн соцмережі Х рекомендував підписатися на цей твіттер та на @WarMonitors, щоб відстежувати війну між Ізраїлем та Палестиною наживо. Після звинувачень у просуванні неперевірених облікових записів Маск видалив свій допис, однак його відповіді залишилися.Журналісти спробували дізнатися, хто стоїть за цим акаунтом із сумнівними наративами.

Автором виявився Саймон Андресон. Сторінку OSINTdefender зареєстрували в грудні 2021 року.

Ймовірно, Саймон з 2016 до 2019 року навчався на військового офіцера, а у 2019 році вступив до лав армії США, де працював техніком радіочастот у Повітряних силах США у Фейєттвіллі. Згідно з LinkedIn, він навчається у Georgia Military College з 2020 року. З травня 2020 року вказує себе як спеціаліста з розширеної електроніки та комп'ютерних наук у Військово-морських силах США у Великих Озерах, Іллінойс.

Він є прихильником Росії

У 2016 році Саймон опублікував фотографію з російським прапором. Ймовірно, знімок зробили під час військових навчань.

За іншим псевдонімом користувача знайдено YouTube-канал, який зареєстрований з 2011 року. Там розміщено 53 відео та 25 коротких роликів на теми військової справи, НАТО, України, Польщі, Росії та СРСР.

OSINTdefender, тобто Саймон Андресен, зазначав, що служив з етнічними росіянами.

Наративи, які просуває акаунт

Виправдовує росіян

Коли безпілотник MQ-9 Повітряних сил США розбився у Чорному морі біля тимчасово окупованого росіянами Криму, OSINTdefender висловився, що був "здивований, що Су-27 не збили його, хоча він і перебував у міжнародному повітряному просторі". Він також написав, що його було б збито, якби США були у війні з країною на Тихому океані, і невідомий дрон летів у напрямку Гаваїв.

Зневажає українців

OSINTdefender назвав Пола Массаро жахливою людиною, тому що той опублікував мем із очільників ГУР МО Кирилом Будановим, який стискає руку акулі (він мав на увазі випадок, коли російський турист загинув в Єгипті). Цей акаунт зазначив, що не слід бажати смерті росіянам лише через їхню національність, і що він служив разом із росіянами, і знає, що багато з них брали участь у військах НАТО.

Хвалить Росію

У акаунті з'явився допис, де мовилось, що "Росія є єдиною країною, (окрім Ірану), яка здатна завадити Азербайджану знищити всю Вірменію".

Звинувачує Україну

OSINTdefender написав про те, що українські військові посадовці начебто використовують нацистські символи.

Поширює брехню

Опублікував відео, на якому, за його словами, українські військові здаються росіянам поблизу Горлівки. Однак джерело він не вказав. У відповідь на коментарі, що відео може бути сфальсифікованим, оскільки військові на відео говорили російською, він зазначив, що майже все населення України говорить російською.

Репостить російські новини

OSINTdefender написав про вибух у Пентагоні, не перевіривши інформацію, проте зі знімком іншої будівлі.

Що відомо про акаунт "OSINTdefender"