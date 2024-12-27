На відео показують політ Санти нібито над Росією, передає 24 Канал.

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Чому росіяни змонтували відео із "знешкодженням" Санти

У ролику Санта промовляє своє "хохохо" та англійською мовою вітається до росіян.

Привіт, росіяни. Ось ваші подарунки,

– каже Санта.

Однак, замість звичних подарунків, у мішку Санти боєприпаси із символікою НАТО. Раптом в нього влітає ракета, а в небі з'являється різнокольоровий салют.

Після цього на відео показують оператора ППО, який каже, що "ціль знищена". Натомість традиційний російський Дід Мороз з радістю відповідає йому, що "не потрібно нам в небі нічого іноземного".

Новорічне російське привітання, у якому ракета ППО збиває Санту: дивіться відео

Увесь ролик супроводжує радісна новорічна музика, а закінчується пропагандистське відео надписом "З Новим роком, росіяни!" російською мовою.