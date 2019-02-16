Осиротевшие дома министров-беглецов: кто хозяйничает в них сейчас

Соратники Виктора Януковича Николай Злочевский, Сергей Арбузов, Виталий Захарченко ретировались сразу после Революции Достоинства. Однако имения или гектары лесов, в отличие от наличных и картин, забрать с собой никому не удалось.

Зеркальные дома и элитный магазин Николая Злочевского

Экс-министр экологии соорудил две крепости под Киевом. Участок площадью почти 4,5 гектара находится между Вышгородом и селом Хотяновка, на берегу обводного канала Киевского водохранилища.

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Имение окружено высоким забором. На территории, кроме двух одинаковых "зеркальных" зданий, напоминающих крепости в псевдороманском стиле, есть баня, гараж, фонтаны.

Дом экс-министра экологии Злочевского

Также на улице Городецькой в Киеве уже пятый год успешно работает его бутик ZLOCCI, в котором можно приобрести обувь из кожи страуса и крокодила по меньшей мере за 50 тысяч гривен. На полную работает и газодобывающая компания Злочевского.

Элитный магазин Злочевского

После Революции Достоинства Николая Злочевского обвиняли в незаконном обогащении и он бежал из страны. В 2017 году он засветился в Монако, на форуме по энергетической безопасности. Тогда со Злочевским не побрезговали сфотографироваться наши политики Владимир Кистион и Нина Южанина.

Экс-министр экологии на форуме в Монако

Земельные участки и два огромных зеркальных имения суд арестовал в начале 2015 года, а уже в конце года снял арест. В прошлом году журналисты-расследователи зафиксировали, как каждый день к дому привозят охрану.

Имения Сергея Арбузова

В селе Дмитровка на улице Радостной некогда жила семья экс-главы НАБУ и первого вице-премьера Сергея Арбузова. Дом и арендованный лес были оформлены на отца.



Сергей Арбузов

Арест имущества продлился полтора года. Месяц назад генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования по делу Арбузова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате активов Нацбанка на 220 миллионов гривен.

Дом Сергея Арбузова

Жители Дмитровки рассказали, что видели инкассаторские машины, которые заезжают два раза в неделю регулярно.

В Киеве еще один дом принадлежал Сергею Арбузову. Сейчас здесь висит замок и складывается впечатление, в помещение с выбитыми стеклами никто не живет.

Дом Сергея Арбузова в Киеве

Мужчина, который вышел из имения и представился беженцем, сказал, что здесь сейчас проживает несколько десятков человек. На каком основании, и кто сейчас владеет домом, не пояснил.

(Не)Заброшенный дом Виталия Захарченко

Бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко обвиняют в превышении власти, которые привели к массовым жертвам во время Революции Достоинства.

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В его собственности было имение в селе Романков. Когда к нему подъехали журналисты 24 Канала, то видели дым, то есть дом отапливают, но как только позвонили в дверь – даже дым из дымохода исчез.

Виталий Захарченко

Он расположен на большой территории, длина забора только вдоль дороги достигает около 300 метров. На территории, кроме основного дома, расположены гараж, дом для охраны, теннисный корт. Также недалеко от имения находится вертолетная площадка и ангар для вертолетов.

Дом экс-министра Захарченко

На имущество Захарченко наложили арест, когда он бежал в Россию, однако суд снял запрет 30 января этого года. И через неделю – повторно арестовал. Фемида снимает арест, когда прокуратура не может убедить суд, что он нужен. Однако в случае с делом Захарченко, у экспертов возникают вопросы к судьям.

В данном случае мы можем говорить, что это решение суда могло иметь под собой не законное основание, а политическую подоплеку. За этот период, когда снимается арест и накладывается снова – это возможность переписать имущество на третьих лиц,

– заявил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Через пять лет после Революции Достоинства ни один клочок земли политиков режима Януковича, не конфисковали. Ведь конфискация имущества – это точка в конце судебного процесса, а до таких финишей еще далеко.