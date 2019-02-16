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      Осиротілі будинки міністрів-втікачів: хто господарює у них зараз

      1926 Читать новость на русском

      Поплічники Віктора Януковича Микола Злочевський, Сергій Арбузов, Віталій Захарченко накивали п'ятами відразу після Революції Гідності. Однак маєтки чи гектари лісів, на відміну від готівки та картин, забрати з собою нікому не вдалось.

      Дзеркальні будинки та елітний магазин Миколи Злочевського

      Екс-міністр екології спорудив собі дві фортеці під Києвом. Ділянка площею майже 4,5 гектара знаходиться між Вишгородом і селом Хотянівка, на березі обвідного каналу Київського водосховища.

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      Маєток оточений високим парканом. На території, крім двох однакових "дзеркальних" будівель, що нагадують фортеці в псевдороманському стилі, є баня, гараж, фонтани.

      злочевський Янукович
      Будинок екс-міністра екології Злочевського

      Також на вулиці Городецькій у Києві вже п’ятий рік успішно працює його бутик ZLOCCI, у якому можна придбати взуття зі шкіри страуса та крокодила щонайменше за 50 тисяч гривень. На повну працює й газовидобувна компанія Злочевського.

      Злочевський Янукович
      Елітний магазин Злочевського

      Після Революції Гідності Миколу Злочевського звинувачували у незаконному збагаченні й він утік з країни. У 2017 році він засвітився в Монако, на форумі з енергетичної безпеки. Тоді зі Злочевським не погребували сфотографуватись наші політики Володимир Кістіон та Ніна Южаніна.

      южаніна злочевськй форум монако янукович
      Екс-міністр екології на форумі у Монако

      Земельні ділянки та два величезні дзеркальні маєтки суд арештував на початку 2015 року, а вже наприкінці року зняв арешт. Торік журналісти-розслідувачі зафіксували, як щодня до будинку привозять охорону.

      Маєтки Сергія Арбузова

      У селі Дмитрівка на вулиці Радісній колись мешкала родина екс-глави НАБУ та першого віце-премєра Сергія Арбузова. Будинок та орендований ліс були оформлені на батька.

      Арбузов азаров янукович
      Сергій Арбузов

      Арешт майна протривав півтора року. Місяць тому генпрокуратура повідомила про завершення досудового розслідування у справі Арбузова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати активів Нацбанку на 220 мільйонів гривень.

      Арбузов
      Будинок Сергія Арбузова

      Жителі Дмитрівки розповіли, що бачили інкасаторські машини, які заїжджають два рази в тиждень регулярно, будинок.

      У Києві ще один  будинок належав Сергію Арбузову. Зараз тут висить замок і складається враження, в приміщення з вибитими шибками ніхто не живе.

      Арбузов янукович
      Будинок Сергія Арбузова у Києві

      Чоловік, якийвийшов з маєтку та представився біженцем, сказав, що тут зараз мешкає кілька десятків осіб. На якій підставі, і хто зараз володіє будинком, не пояснив.

       (Не)Покинутий будинок Віталія Захарченка

      Колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка звинувачують у перевищенні влади, які призвели до масових жертв під час Революції Гідності. 

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      У його власності був маєток в селі Романків. Коли до нього під'їхали журналісти 24 Каналу, то бачили дим, тобто будинок опалюють, але як тільки подзвонили у двері – навіть пар з димоходу зникла.


      Віталій Захарченко

      Він розташований на великій території, довжина паркану лише вздовж дороги сягає близько 300 метрів. На території, крім основного будинку, розташовані гараж, будинок для охорони, тенісний корт. Також недалеко від маєтку знаходиться вертолітний майданчик і ангар для вертольотів.

      Захарченко Янукович маєтки
      Будинок екс-міністра Захарченка

      На майно Захарченка наклали арешт, коли він втік до Росії, проте суд зняв заборону 30 січня цього року. І за тиждень – повторно заарештував. Феміда знімає арешт, коли прокуратура не може переконати суд, що він потрібний. Однак у випадку зі справою Захарченка, в експертів виникають питання до суддів.

      В даному випадку ми можемо говорити, що це рішення суду могло мати під собою не законне підгрунтя, а політичне підгрунтя. За цей період, коли знімається арешт і накладається знову – це можливість переписати таке майно на третіх осіб,
      – заявив голова експертної організації StateWatch Гліб Каневський. 

      Через п'ять років після Революції Гідності жоден клаптик землі політиків режиму Януковича, не конфіскували. Адже конфіскація майна – це крапка в кінці судового процесу, а до таких фінішів ще далеко.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Віталій Захарченко Новини нерухомості Елітна нерухомість Віктор Янукович Сергій Арбузов
      Джерело: 24 Канал
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