Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью премьер-министра Австралии Энтони Албанизе в издании Doorstop. Он добавил, что страна готова принять самые решительные меры, если казнь подтвердится.

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Австралия требует Россию подтвердить статус Оскара Дженкинса

Албанизе сообщил, что обсудил с украинским послом в понедельник, 13 января, эту ситуацию.

Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса. Мы по-прежнему серьезно обеспокоены. Мы будем ждать обнародования фактов. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен какой-то вред, это абсолютно недопустимо. И правительство Австралии примет самые решительные меры,

– заявил премьер Австралии.

Хоть и Албанизе не ответил прямо на вопрос журналиста, выдворят ли посла России из Австралии, но, похоже, правительство действительно не исключает этого.

"Мы примем самые решительные меры, если это подтвердится. Мы будем действовать, как правительство, ответственно и реагировать на факты. Мы пытаемся определить это. И потом определим наш ответ", – добавил австралийский премьер.

Он отметил, что Австралия уже вызвала российского посла, чтобы тот объяснил, был ли нанесен вред Дженкинсу.