Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанізе у виданні Doorstop. Він додав, що країна готова вжити найрішучіших заходів, якщо страта підтвердиться.

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Австралія вимагає Росію підтвердити статус Оскара Дженкінса

Албанізе повідомив, що обговорив з українським послом у понеділок, 13 січня, цю ситуацію.

Ми закликаємо Росію негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса. Ми як і раніше серйозно стурбовані. Ми будемо чекати на оприлюднення фактів. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо. І уряд Австралії вживатиме найрішучіших заходів,

– заявив прем'єр Австралії.

Хоч і Албанізе не відповів прямо на питання журналіста, чи видворять посла Росії з Австралії, але, схоже, уряд дійсно не виключає цього.

"Ми вживатимемо найрішучіших заходів, якщо це підтвердиться. Ми будемо діяти, як уряд, відповідально і реагуватимемо на факти. Ми намагаємося визначити це. І потім визначимо нашу відповідь", – додав австралійський прем'єр.

Він зауважив, що Австралія вже викликала російського посла, щоб той пояснив, чи було завдано шкоди Дженкінсу.