Ослабление карантина в Черновцах: что разрешили восстановить в городе
Власть Черновцов решила ослабить карантинные ограничения. Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных. Об этом сообщили на официальном сайте Черновицкого городского совета.
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В пресс-службе горсовета отметили, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила позволить осуществлять пассажирские перевозки городскими автобусными маршрутами общего пользования и электрическим транспортом. Однако количество пассажиров не должно превышать количество имеющихся мест для сидения.
Отметили, что во время осуществления перевозок водители и пассажиры обязаны придерживаться требований Постановления Главного государственного врача Украины относительно противоэпидемических мероприятий во время карантина. В частности, пользоваться защитными масками.
Кроме этого перевозчики должны обеспечить льготный проезд граждан на троллейбусных маршрутах и на социально значимых автобусных маршрутах общего пользования.
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Также городская власть обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.