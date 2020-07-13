Власть Черновцов решила ослабить карантинные ограничения. Соответствующее решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В городе разрешили возобновить полноценную работу общественного транспорта без специальных проездных. Об этом сообщили на официальном сайте Черновицкого городского совета.

Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

В пресс-службе горсовета отметили, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила позволить осуществлять пассажирские перевозки городскими автобусными маршрутами общего пользования и электрическим транспортом. Однако количество пассажиров не должно превышать количество имеющихся мест для сидения.

Отметили, что во время осуществления перевозок водители и пассажиры обязаны придерживаться требований Постановления Главного государственного врача Украины относительно противоэпидемических мероприятий во время карантина. В частности, пользоваться защитными масками.

Кроме этого перевозчики должны обеспечить льготный проезд граждан на троллейбусных маршрутах и на социально значимых автобусных маршрутах общего пользования.

Читайте также ЕС пересмотрит список стран, которым разрешен въезд: попадет ли туда Украина

Также городская власть обратилась к Кабинету министров Украины с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Черновцами.



Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала