Влада Чернівців вирішила послабити карантинні обмеження. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У місті дозволили відновити повноцінну роботу громадського транспорту без спеціальних проїзних. Про це повідомили на офіційному сайті Чернівецької міської ради.

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У пресслужбі міськради зазначили, що комісія з питань ТЕБ та НС вирішила дозволити здійснювати пасажирські перевезення міськими автобусними маршрутами загального користування та електричним транспортом. Проте кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість наявних місць для сидіння.

Зазначили, що під час здійснення перевезень водії та пасажири зобов’язані дотримуватися вимог Постанови Головного державного лікаря України щодо протиепідемічних заходів під час карантину. Зокрема, користуватися захисними масками.

Окрім цього перевізники повинні забезпечити пільговий проїзд громадян на тролейбусних маршрутах та на соціально значущих автобусних маршрутах загального користування.

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Також міська влада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням відновити залізничне сполучення з Чернівцями.



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