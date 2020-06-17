Ослабление карантина в Черновцах: возобновили работу бани, сауны и аттракционы
В Черновцах комиссия по чрезвычайным ситуациям смягчила карантин. С 16 июня в городе разрешили работу бань, саун и аттракционов.
Также увеличили перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом в режиме спецперевозок. Об этом пишет "Общественное Буковина" со ссылкой на слова корреспондента из городского совета.
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Поэтому в общественном транспорте города смогут ездить:
- ветераны АТО;
- участники боевых действий;
- члены семей погибших военнослужащих;
- люди с инвалидностью;
- дети в возрасте до 10 лет в сопровождении родителей.
Кроме этого, заработают парки аттракционов, сауны и бани. Однако восстановить работу они смогут только при условии соблюдения санитарных требований.
Что известно о COVID-19 на Буковине
Несмотря на смягчение карантина, Черновицкая область среди лидеров по количеству больных коронавирусом. За 16 июня на Буковине обнаружили 69 новых случаев COVID-19.
В общем, в области 4082 человека заболели коронавирусом. Из них – 1328 выздоровели, умерли – 166 буковинцев.
Напомним, что именно в Черновцах официально обнаружили первого больного COVID-19. 21 февраля он вместе с женой вернулся из Италии в Украину. В течение почти 3 недель мужчину лечили в инфекционной больнице Черновцов. 20 марта сообщили, что он выздоровел.