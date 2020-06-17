В Черновцах комиссия по чрезвычайным ситуациям смягчила карантин. С 16 июня в городе разрешили работу бань, саун и аттракционов.

Также увеличили перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом в режиме спецперевозок. Об этом пишет "Общественное Буковина" со ссылкой на слова корреспондента из городского совета.

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Поэтому в общественном транспорте города смогут ездить:

ветераны АТО;

участники боевых действий;

члены семей погибших военнослужащих;

люди с инвалидностью;

дети в возрасте до 10 лет в сопровождении родителей.

Кроме этого, заработают парки аттракционов, сауны и бани. Однако восстановить работу они смогут только при условии соблюдения санитарных требований.

Что известно о COVID-19 на Буковине

Несмотря на смягчение карантина, Черновицкая область среди лидеров по количеству больных коронавирусом. За 16 июня на Буковине обнаружили 69 новых случаев COVID-19.

В общем, в области 4082 человека заболели коронавирусом. Из них – 1328 выздоровели, умерли – 166 буковинцев.

Напомним, что именно в Черновцах официально обнаружили первого больного COVID-19. 21 февраля он вместе с женой вернулся из Италии в Украину. В течение почти 3 недель мужчину лечили в инфекционной больнице Черновцов. 20 марта сообщили, что он выздоровел.