У Чернівцяз комісія з надзвичайних ситуацій пом'якшила карантинні обмеження. З 16 червня в місті дозволили роботу лазень, саун та атракціонів.

Також збільшили перелік осіб, які можуть користуватись громадським транспортом у режимі спецперевезень. Про це пише "Суспільне Буковина" з посиланням на слова кореспондентки з міської ради.

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Відтак, у громадському транспорті міста зможуть їздити:

ветерани АТО;

учасники бойових дій;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

люди з інвалідністю;

діти віком до 10 років у супроводі батьків.

Крім цього, запрацюють парки атракціонів, сауни та лазні. Однак відновити роботу вони зможуть лише за умови дотримання санітарних вимог.

Що відомо про COVID-19 на Буковині

Попри пом'якшення карантину, Чернівецька область є серед лідерів за кількістю хворих на коронавірус. За 16 червня на Буковині виявили 69 нових випадків COVID-19.

Загалом, в області 4082 захворіли на коронавірус. З них – 1328 одужали, померли – 166 буковинців.

Нагадаємо, що саме в Чернівцях офіційно виявили першого хворого на COVID-19. 21 лютого він разом із дружиною повернувся з Італії до України. Протягом майже 3 тижнів чоловіка лікували в інфекційній лікарні Чернівців. 20 березня повідомили, що він одужав.