Ослабление карантина во Львове: что откроют уже с 11 мая

Городская власть Львова провела комиссию по чрезвычайным ситуациям, по результатам которой решила ослаблять карантин с 11 мая. В частности, в городе откроют парки, скверы, заведения общественного питания под открытым небом, а также музеи.

Также чиновники 12 мая 2020 года проведут еще одно внеочередное заседание городской комиссии. Об этом заявил заместитель городского головы по развитию Андрей Москаленко, сообщает 24 канал.

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С 11 мая возобновляют свою работу следующие объекты:

Парки, лесопарки, зеленые зоны, в том числе и Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого;

в том числе и Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого; Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого, Территория Террора, музей Лычаковское кладбище – по отдельным протоколам – с возможностью приема посетителей;

Автокинотеатры по отдельному протоколу;

по отдельному протоколу; Театры, концертные организации, художественные коллективы будут иметь возможность проводить репетиции – при условии соблюдения мер карантинной безопасности;

Заведения общественного питания с летними площадками и работой на вынос – по отдельному протоколу;

– по отдельному протоколу; Торговля средствами связи и телекоммуникаций, мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые передают информацию;

мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые передают информацию; Индивидуальные спортивные тренировки, учебно-тренировочные сборы спортивных команд;

учебно-тренировочные сборы спортивных команд; Деятельность учреждений бытового обслуживания за исключением парикмахерских, маникюрных салонов, косметологических салонов, массажных салонов, салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-центров;

Деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;

Деятельность предприятий по точкам продажи прессы;

Торговля в магазинах и магазинах, которые расположены в торгово-развлекательных центрах, промышленной группы товаров, за исключением магазинов одежды, белья и обуви. Ограничения снимают при условии обеспечения персонала (защита лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, пребывания в помещении не более 1 посетителя на 10 квадратных метров торговой площади и с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм;

которые расположены в торгово-развлекательных центрах, промышленной группы товаров, Ограничения снимают при условии обеспечения персонала (защита лица, глаз, рук) и посетителей средствами индивидуальной защиты, пребывания в помещении не более 1 посетителя на 10 квадратных метров торговой площади и с соблюдением санитарных и противоэпидемических норм; Торговля цветами на вынос.

Относительно работы магазинов одежды и обуви, парикмахерских и салонов красоты, мэр Львова Андрей Садовый отметил, что это будет рассматриваться на следующем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Что касается рынков, то Садовый подчеркнул: все, что работает на свежем воздухе – может работать при соблюдении четких правил.

Обратите внимание! За последние сутки на Львовщине зафиксировали самое большое количество больных COVID-19 на 8 мая по Украине – 65 новых случаев. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что Украину еще ждет пик заболеваемости, и к нему стоит быть готовым.

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