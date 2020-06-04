Ослабление карантина: нужно ли будет проходить обсервацию после возвращения из-за границы
Несмотря на то, что карантинные ограничения в Украине постепенно ослабляют, украинцы все равно должны пройти двухнедельную обсервацию после возвращения домой.
Украинцы и иностранцы, въезжающие на территорию страны, должны пройти домашний 14-дневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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После приезда в Украину, человек должен установить на смартфон приложение "Действуй дома", которое подтверждает добровольное согласие на самоизоляцию.
Сказать пограничникам, что установите это приложение дома также не получится, ведь это нужно сделать в месте прохождения паспортного контроля.
Человек, который пересекает границу, должен предоставить паспорт, адрес самоизоляции и сообщить свой номер телефона, который будет активным последующие 14 дней и будет использован при регистрации в приложении.
Для въезда в Украину гражданин должен показать пограничникам экран своего телефона с активным использованием приложения.
Если человек отказывается его устанавливать, его направляют в специальное заведение для прохождения обсервации. Эти места заранее определены областными госадминистрациями.
Для этого необходимо обратиться к работникам полиции и/или местным органам власти, которые несут службу в пунктах пересечения государственной границы,
– говорится в сообщении.
В случае отказа прохождения обсервации или нарушений правил карантина, пограничники сообщают об этом в полицию и санитарно-карантинные подразделения.
За нарушение правил карантина во время обсервации предусмотрен штраф в размере от 17 тысяч гривен.