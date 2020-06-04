Попри те, що карантинні обмеження в Україні поступово послабляють, українці все одно повинні пройти двотижневу обсервацію після повернення додому.

Українці та іноземці, які в'їжджають на територію країни, повинні пройти домашній 14-денний карантин. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

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Перетнувши кордон в Україну, людина повинна встановити на смартфон додаток "Дій вдома", який підтверджує добровільну згоду на самоізоляцію.

Сказати прикордонникам, що встановите цей додаток вдома також не вийде, адже це потрібно зробити у місці проходження паспортного контролю.

Людина, яка перетинає кордон, повинна надати паспорт, адресу самоізоляції та повідомити свій номер телефону, який буде активним наступні 14 днів й буде використаний під час реєстрації у додатку.

Для в'їзду в Україну громадянин повинен показати прикордонникам екран свого телефону з активним застосунком додатку.

Якщо людина відмовляється його встановлювати, її направляють у спеціальний заклад для проходження обсервації. Ці місця заздалегідь визначені обласними держадміністраціями.

Для цього необхідно звернутися до працівників поліції та/або місцевих органів влади, які несуть службу в пунктах перетину державного кордону,

– йдеться в повідомленні.

У випадку відмови проходження обсервації або порушень правил карантину, прикордонники повідомлять про це у поліцію та санітарно-карантинні підрозділи.

За порушення правил карантину під час обсервації передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч гривень.