Ослабление карантина в Украине: как отреагировала сеть

С 11 мая в большинстве городов Украины ослабили карантин: можно сходить в парк, а после – заглянуть в салон красоты или присесть на летней террасе кафе. Как отреагировали украинцы на ослабление ограничений – смотрите ниже.

24 канал собрал мемы и реакции пользователей соцсетей на ослабление карантина от 11 мая.

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Настал тот день, которого ждали женщины – можно пойти в салон красоты и сделать полный фарш: маникюр, реснички, педикюр. Правда, пользователям непонятно, как можно подкачать губы, если обязательное условие для клиентов – маски.



Наконец-то можно пойти в салон, однако "надуть" губы не получится

Недавнее назначение Михаила Саакашвили также приплели к теме ослабление карантина и разрешения ходить в парк на шашлыки.

Від сьогодні влада починає послаблювати обмеження карантину...

Можна буде жарить.... pic.twitter.com/nbXHW66smX — Олег (@olegperviy17) May 11, 2020

Разрешение ходить на летние террасы кафе, конечно, порадовало пользователей. Однако возникает логичный и риторический вопрос – как кушать заказанное, если нужно находиться в маске?

У многих людей ослабление вызвало панику и беспокойство. Так долго всех просили оставаться дома, что "маленький внутренний зверь" уже и не хочет покидать безопасное место.

А некоторые, наоборот, на протяжении всего карантина не сдерживали себя и нарушали запреты.