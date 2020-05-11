Ослабление карантина в Украине: как отреагировала сеть
С 11 мая в большинстве городов Украины ослабили карантин: можно сходить в парк, а после – заглянуть в салон красоты или присесть на летней террасе кафе. Как отреагировали украинцы на ослабление ограничений – смотрите ниже.
24 канал собрал мемы и реакции пользователей соцсетей на ослабление карантина от 11 мая.
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Настал тот день, которого ждали женщины – можно пойти в салон красоты и сделать полный фарш: маникюр, реснички, педикюр. Правда, пользователям непонятно, как можно подкачать губы, если обязательное условие для клиентов – маски.
Наконец-то можно пойти в салон, однако "надуть" губы не получится
Недавнее назначение Михаила Саакашвили также приплели к теме ослабление карантина и разрешения ходить в парк на шашлыки.
У многих людей ослабление вызвало панику и беспокойство. Так долго всех просили оставаться дома, что "маленький внутренний зверь" уже и не хочет покидать безопасное место.
А некоторые, наоборот, на протяжении всего карантина не сдерживали себя и нарушали запреты.